Джокович: В этом году без трофеев. Это то, к чему я не привык

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения от 123-й ракетки мира итальянца Луки Нарди в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) высказался об отсутствии трофеев в нынешнем сезоне.

"В этом году без трофеев. Это то, к чему я не привык. Большую часть своей карьеры я начинал сезон с победы на турнире "Большого шлема", или на соревнованиях в Дубае, или где-то ещё. Но всё в порядке, это часть спорта.

Просто нужно это принять. Некоторые турниры ты выигрываешь, в других — проигрываешь. Надеюсь, у меня ещё будут победы. Каждый трофей, который попадётся мне на пути, будет великолепным, потому что я хочу прервать эту негативную серию", — сказал Джокович на пресс-конференции.