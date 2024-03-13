Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индиан-Уэллс. Ига Швёнтек сыграет с Возняцки в четвертьфинальном матче
Польская теннисистка уверенно обыграла Юлию Путинцеву
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеяна под первым номером. В матче 1/8 финала Швёнтек обыграла в двух сетах 79-ю в рейтинге WTA Юлию Путинцеву из Казахстана.
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Ига Швёнтек — Юлия Путинцева 6:1, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Обе теннисистки не выполнили ни одной подачи навылет. Швёнтек допустила одну двойную ошибку и выиграла 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Путинцевой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале Швёнтек встретится с экс первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (204-я в текущем рейтинге WTA), которая ранее переиграла в двух сетах другую бывшую первую ракетку, Анжелику Кербер из Германии.
Популярное сейчас
- Давид Райя — герой. Арсенал — Порту 1:0 (по пен 4:2). Видео голов и обзор матча
- Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
- ЛЧ. Барселона - Наполи 3:1. Команда Хави выходит в четвертьфинал
- На турнире в Индиан-Уэллсе на украинскую теннисистку вышла формально нейтральная, а фактически представительница РФ
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО