Индиан-Уэллс. Ига Швёнтек сыграет с Возняцки в четвертьфинальном матче

Первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеяна под первым номером. В матче 1/8 финала Швёнтек обыграла в двух сетах 79-ю в рейтинге WTA Юлию Путинцеву из Казахстана.

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Ига Швёнтек — Юлия Путинцева 6:1, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Обе теннисистки не выполнили ни одной подачи навылет. Швёнтек допустила одну двойную ошибку и выиграла 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Путинцевой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Швёнтек встретится с экс первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (204-я в текущем рейтинге WTA), которая ранее переиграла в двух сетах другую бывшую первую ракетку, Анжелику Кербер из Германии.