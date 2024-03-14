Янник Синнер стал первым полуфиналистом Мастерса в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Иржи Легечка — Янник Синнер 6:3, 6:3

В четвертьфинальном матче итальянец обыграл 32-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку. Встреча теннисистов длилась 1 час 26 минут. На счету Синнера три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из одиннадцати. Легечка отметился пятью эйсами и тремя двойными ошибками. Представитель Чехии не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.