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Стали известны составы сборных Украины и Румынии на матчи Кубка Билли Джин Кинг
Первые встречи состоятся 12 марта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
12-13 апреля украинская сборная будет бороться за попадание в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.
Матчи пройдут на грунтовом корте (зелёный грунт) в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США.
Украину будут представлять: Элина Свитолина (№17 WTA), Леся Цуренко (№37 WTA), Юлия Стародубцева (№129 WTA), Людмила Киченок (№20 WTA в паре), Надежда Киченок (№53 WTA в паре)
Что касается Румынии, то в заявочный список попали: Ана Богдан (№65 WTA), Жаклин Кристиан (№82 WTA), Анка Тодони (№227 WTA)
Мара Гае (№1049 WTA), Симона Халеп (б/р).
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Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил, однако после апелляции Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.
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