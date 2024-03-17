Синнер о поражении от Алькараса: Я делал те же вещи снова и снова, и это подвело меня

Итальянский теннисист, третья ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Indian Wells против испанца Карлоса Алькараса (АТР №2).

– Есть ли какой-то конкретный элемент в вашей сегодняшней игре, который вас больше всего разочаровал? Есть ли элемент игры Карлитос, который произвел на вас самое большое впечатление?

– Слушайте, он уже показал так много всего, что, конечно, вы всегда под впечатлением, когда играете против него. Но ты тоже готов, например, к определенным ударам, дропшотам.

Он двигается очень, очень быстро, как мы все знаем. Особенно на этом корте, где мяч отскакивает очень высоко, против него нелегко играть, потому что может играть с большим вращением. Но сегодня мне не хватало того, что в некоторых моментах я был слишком предсказуем. Я делал те же вещи снова и снова, и это, на мой взгляд, подвело меня. Думаю, что это главный урок сегодня. Мы будем работать над некоторыми моментами, и, надеюсь, я стану лучше.

– Этот матч, особенно то, как вы играли с ним первые полтора сета, был выдающимся теннисом. Несмотря на то, что вы проиграли, можно ли насладиться таким поединком, если вы находитесь в самом эпицентре борьбы?

– Конечно. Это ведь, согласитесь, одно из лучших мест для игры в теннис. Наполненный стадион. Два молодых игрока пытаются изо всех сил. Это очень интересно играть здесь.

Конечно, хочется победить. Но в будущем обязательно будут случаи, когда вы будете выигрывать и проигрывать. С этим ничего не поделаешь. Самое главное – выкладываться на 100%, что я и сделал сегодня. В третьем сете у меня были проблемы, но, как вы понимаете, он использовал это как свое преимущество, вот и все. Мне нравятся подобные матчи. Именно для этого я и тренируюсь – сказал Янник.