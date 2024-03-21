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Кеи Нисикори потерпел поражение на старте Мастерса в Майами после 8-месячного перерыва

Теннис

Японец не смог выйти во второй круг

Кеи Нисикори потерпел поражение на старте Мастерса в Майами после 8-месячного перерыва

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори не смог пробиться во второй круг турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

В стартовом матче 34-летний Нисикори проиграл 40-й ракетке мира, представителю Австрии Себастьяну Офнеру.

Майами. Первый круг

Себастьян Офнер — Кей Нисикори 3:6, 4:6

Встреча Нисикори с Офнером продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Кей ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и упустил три заработанных брейк-пойнта. На счету Себастьяна девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Стоит отметить, что для Нисикори этот матч стал первым на уровне ATP с июля 2023 года.

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Кеи Нисикори
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