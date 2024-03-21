Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кеи Нисикори потерпел поражение на старте Мастерса в Майами после 8-месячного перерыва
Японец не смог выйти во второй круг
Фото: globallookpress.com
Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори не смог пробиться во второй круг турнира серии "Мастерс" в Майами (США).
В стартовом матче 34-летний Нисикори проиграл 40-й ракетке мира, представителю Австрии Себастьяну Офнеру.
Майами. Первый круг
Себастьян Офнер — Кей Нисикори 3:6, 4:6
Встреча Нисикори с Офнером продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Кей ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и упустил три заработанных брейк-пойнта. На счету Себастьяна девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Стоит отметить, что для Нисикори этот матч стал первым на уровне ATP с июля 2023 года.
Популярное сейчас
- Босния и Герцеговина - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины
- Воскресные забавы: Свитолина показала, с кем проводит последний день недели. Фото
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО