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Наоми Осака: Меня вдохновляет возвращение Свитолиной в топ-20 рейтинга после рождения ребёнка
Теннисистки встретятся во втором круге турнира WTA-1000 в Майами
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о 17-й ракетке мира представительнице Украины Элине Свитолиной накануне второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
"Возвращение Элины в топ-20 рейтинга после рождения ребёнка вдохновляет меня. Я смотрела, как она играла на Уимблдоне, когда была беременна. Помню, как подумала, что однажды тоже хочу оказаться там. Она всегда была отличной теннисисткой, поэтому я не была удивлена её возвращением в топ-20. Элина должна быть там", — сказала Осака на пресс-конференции.
Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.
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