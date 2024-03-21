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Наоми Осака: Меня вдохновляет возвращение Свитолиной в топ-20 рейтинга после рождения ребёнка

Теннис

Теннисистки встретятся во втором круге турнира WTA-1000 в Майами

Наоми Осака: Меня вдохновляет возвращение Свитолиной в топ-20 рейтинга после рождения ребёнка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о 17-й ракетке мира представительнице Украины Элине Свитолиной накануне второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

"Возвращение Элины в топ-20 рейтинга после рождения ребёнка вдохновляет меня. Я смотрела, как она играла на Уимблдоне, когда была беременна. Помню, как подумала, что однажды тоже хочу оказаться там. Она всегда была отличной теннисисткой, поэтому я не была удивлена её возвращением в топ-20. Элина должна быть там", — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.

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Элина Свитолина Наоми Осака
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