Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Майами

Даяна Ястремская провела свой первый матч на турнире WTA 1000 в Майами в этом году. Спортсменка была сеяной, поэтому пропускала стартовый раунд соревнований. Украинка во втором раунде встретилась с австралийкой Дарьей Сэвилл.

Ястремская победила Сэвилл в двух сетах - 5:7, 5:7. Во время игры украинка совершила три эйса, австралийка не сделала ни одного. Кроме того, соперница имела пять двойных ошибок, Даяна лишь две.

Ястремская стала второй представительницей Украины, которые вышла в третий круг этого турнира. Перед этим Ангелина Калинина в трех сетах победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:4. Следующей соперницей Даяны будет представительница Греции Мария Саккари, девятая ракетка мира. Калинина встретится с победительницей пары Паула Бадоса - Арина Сабаленка.