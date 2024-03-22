Организаторы турнира Мастерса в Майами отложили старт четвёртого игрового дня

Организаторы турнира серии "Мастерс" и турнира WTA-1000 в Майами (США) вынуждены отложить старт четвёртого игрового дня из-за сильного дождя.

По последней информации, матчи начнутся не ранее 13:00 по местному времени.

Напомним, турнир в Майами не располагает кортами с крышами, поэтому соревнования сильно зависят от погодных условий. При этом, судя по прогнозам, дождливая погода в городе может сохраняться весь день.