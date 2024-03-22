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Организаторы турнира Мастерса в Майами отложили старт четвёртого игрового дня
Причиной стал дождь
Организаторы турнира серии "Мастерс" и турнира WTA-1000 в Майами (США) вынуждены отложить старт четвёртого игрового дня из-за сильного дождя.
По последней информации, матчи начнутся не ранее 13:00 по местному времени.
Напомним, турнир в Майами не располагает кортами с крышами, поэтому соревнования сильно зависят от погодных условий. При этом, судя по прогнозам, дождливая погода в городе может сохраняться весь день.
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