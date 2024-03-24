  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Муж Свитолиной вышел в третий круг турнира в Майами
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Муж Свитолиной вышел в третий круг турнира в Майами

Теннис

Монфис в огне

Муж Свитолиной вышел в третий круг турнира в Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №47) вышел в 1/16 финала турнира серии АТР1000 в американском Майами.

В матче 1/32 соревнований муж нашей Элины Свитолиной одолел представителя Аргентины Джордана Томпсона (АТР №34). Счет матча 2-1 (6-7; 6-1; 6-2) в пользу Гаэля, в активе которого 8 подач на вылет, 24 винера, 5 из 9 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк, 19 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Это была вторая очная встреча теннисистов, сейчас счёт 1-1. В следующем раунде соревнований Монфис сыграет против испанца, второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

Напомним, что ранее Свитолина покинула турнир в Майами.

По теме
yellow-arrow
Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
yellow-arrow
Осака – о матче против Свитолиной: Лучший поединок этого сезона
yellow-arrow
Ястремская и Свитолина покидают розыгрыш тысячника в Майами
Элина Свитолина Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости