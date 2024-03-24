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Муж Свитолиной вышел в третий круг турнира в Майами
Монфис в огне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №47) вышел в 1/16 финала турнира серии АТР1000 в американском Майами.
В матче 1/32 соревнований муж нашей Элины Свитолиной одолел представителя Аргентины Джордана Томпсона (АТР №34). Счет матча 2-1 (6-7; 6-1; 6-2) в пользу Гаэля, в активе которого 8 подач на вылет, 24 винера, 5 из 9 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк, 19 невынужденных и 3 двойные ошибки.
Это была вторая очная встреча теннисистов, сейчас счёт 1-1. В следующем раунде соревнований Монфис сыграет против испанца, второй ракетки мира Карлоса Алькараса.
Напомним, что ранее Свитолина
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