Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Майами. В третьем круге соревнований он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Майами. Третий круг

Янник Синнер — Таллон Грикспор 5:7, 7:5, 6:1

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Синнер сделал 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. На счету Грикспора 10 эйсов и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвёртом круге Синнер сыграет с победителем пары Мартин Дамм (США) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.