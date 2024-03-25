Ангелина Калинина покидает турнир в Майами в 1/8 финала

25 марта состоялся матч 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 у Майами. В поединке за выход в четвертьфинал Ангелина Калинина уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Матч продлился 2 часа и 23 минуты. За это время украинка сделала 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 6 брейкпоинтов.

Для теннисисток эта встреча стала третьей очной.

В следующем круге соревнований Путинцева сыграет с победительницей матча Азаренка — Бултер.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Ангелина Калинина (Україна) – 6:4, 7:6 (7:5)