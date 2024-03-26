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Определились четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами
Первый матч состоится 26 марта
Фото: sport.ru
Определились все четвертьфиналисты теннисного турнира WTA-1000 в Майами. Матчи пройдут с 26 на 27 марта.
В первом матче между собой сыграют 32-я ракетка мира Виктория Азаренко и 68- ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева.
Во втором матче встретятся девятая ракетка мира представительница Греции Мария Саккари и четвёртая ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.
Третий четвертьфинал пройдёт между француженкой 27-й ракеткой мира Каролин Гарсией и американской спортсменкой 53-й ракеткой мира Даниэль Коллинз.
Завершит этап встреча Екатерина Александрова (14-я ракетка мира) и американка Джессика Пегула.
Майами (ж). 1/4 финала
Мария Саккари — Елена Рыбакина
Каролин Гарсия — Даниэль Коллинз
Виктория Азаренко — Юлия Путинцева
Екатерина Александрова — Джессика Пегула
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