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Определились четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами

Теннис

Первый матч состоится 26 марта

Определились четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Определились все четвертьфиналисты теннисного турнира WTA-1000 в Майами. Матчи пройдут с 26 на 27 марта.

В первом матче между собой сыграют 32-я ракетка мира Виктория Азаренко и 68- ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Во втором матче встретятся девятая ракетка мира представительница Греции Мария Саккари и четвёртая ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.

Третий четвертьфинал пройдёт между француженкой 27-й ракеткой мира Каролин Гарсией и американской спортсменкой 53-й ракеткой мира Даниэль Коллинз.

Завершит этап встреча Екатерина Александрова (14-я ракетка мира) и американка Джессика Пегула.

Майами (ж). 1/4 финала

Мария Саккари — Елена Рыбакина

Каролин Гарсия — Даниэль Коллинз

Виктория Азаренко — Юлия Путинцева

Екатерина Александрова — Джессика Пегула

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