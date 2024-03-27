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Карлос Алькарас: Демитров действительно талантливый теннисист и очень сильный соперник
В последнем матче испанец потерпел поражение
Фото: Tennis Majors
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о болгарском спортсмене Григоре Димитрове в преддверии личной встречи в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Майами (США).
"Последняя наша встреча с Григором завершилась моим поражением. Это было в Шанхае. Я знаю, что он действительно талантливый теннисист, очень сильный соперник. Но я постараюсь показать свою лучшую игру и одержать победу", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Напомним, что встреча Алькараса с Димитровым на турнире в Майами состоится завтра, 28 марта.
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