Карлос Алькарас: Демитров действительно талантливый теннисист и очень сильный соперник

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о болгарском спортсмене Григоре Димитрове в преддверии личной встречи в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

"Последняя наша встреча с Григором завершилась моим поражением. Это было в Шанхае. Я знаю, что он действительно талантливый теннисист, очень сильный соперник. Но я постараюсь показать свою лучшую игру и одержать победу", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, что встреча Алькараса с Димитровым на турнире в Майами состоится завтра, 28 марта.