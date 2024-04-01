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Доминик Тим: Я справлюсь с травмой, если тренировок будет немного меньше

Теннис
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Австралийский теннисист с победы стартовал на турнире в Эшториле

Доминик Тим: Я справлюсь с травмой, если тренировок будет немного меньше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свой успешный старт на грунтовом турнире ATP-250 в Эшториле (Португалия). В первом раунде австриец переиграл немецкого теннисиста Максимильяна Мартерера со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4.

Перед поездкой в Португалию Тим опубликовал пост, в котором признавался, что вновь испытывает проблемы с запястьем.

"Я приехал сюда заранее, чтобы подготовиться к турниру, и это принесло свои плоды. Это был отличный матч, превосходный первый сет. Во втором сете Макс стал играть намного лучше, и в итоге получился по-настоящему открытый матч, отличная борьба. Очень рад, что в итоге всё сложилось в мою пользу. Кроме того, я играю здесь последние два года подряд, и мне очень нравятся местные условия.

Я собираюсь немного прислушаться к своему организму, позаботиться о том, чтобы у меня не было никаких проблем с запястьем. Я немного снизил интенсивность тренировок, но в моей жизни и так было достаточно тренировок. Я справлюсь, если их будет немного меньше", — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

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