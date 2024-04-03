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Марин Чилич снялся с Мастерса в Монте-Карло

Теннис

Теннисист получил травму

Марин Чилич снялся с Мастерса в Монте-Карло

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель Открытого чемпионата США — 2014 хорватский теннисист Марин Чилич не выступит на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Вместо Чилича выступит немецкий теннисист Доминик Кёпфер.

Хорватский теннисист не играет с февральского турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), на котором получил травму. Чилич пропустил почти весь прошлый сезон из-за проблем с коленом и вернулся на соревнования в начале 2024 года.

Напомним, грунтовый турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло пройдёт с 7 по 14 апреля.

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Марин Чилич
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