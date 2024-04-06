Сестры Киченок прокомментировали выход в финал Чарльстона

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок прокомментировали свой выход в финал парного турнира серии WTA500 в Чарльстоне (США).

– Как вам ситуация на трибунах сегодня? На улице довольно прохладно, но там была отличная атмосфера.

Надежда Киченок : "Спасибо вам большое, ребята, за то, что пришли и болели за обе команды. Это была невероятная атмосфера - находиться на этом корте и играть на нем. Мы получили огромное удовольствие".

– Люда, Надя, вы завершили матч с пятого матчбола, ситуация была очень напряженной. Вы только что выбили первый номер посева по пути в финал турнира WTA 500. В чем секрет сегодня на последних минутах матча?

Надежда Киченок : "О, боже (смеется). На самом деле нет никакого секрета. Я даже не знаю. В конце матча все происходило быстро, и мы просто пытались сохранять концентрацию. И я думаю, что это было ключевым моментом, потому что на супер-тай-брейке все напряженно, нужно было просто пытаться перебивать мяч как можно активнее, и вот мы здесь.

– Мы увидим вас снова в воскресенье, в финальном поединке. Насколько это особенное для вас чувство?

Людмила Киченок : "О, это замечательное чувство. Особенно когда играешь на одной стороне корта со своей сестрой. Да, мы наслаждаемся этим".

– Некоторые из нас даже не могут пойти на ужин со своими сестрами и братьями, а вы двое работаете вместе, так что это действительно вдохновляет. Поздравляем вас и увидимся в финале.