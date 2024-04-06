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Сестры Киченок прокомментировали выход в финал Чарльстона
Гордимся девушками
Фото: Getty Images
Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок прокомментировали свой
– Как вам ситуация на трибунах сегодня? На улице довольно прохладно, но там была отличная атмосфера.
Надежда Киченок: "Спасибо вам большое, ребята, за то, что пришли и болели за обе команды. Это была невероятная атмосфера - находиться на этом корте и играть на нем. Мы получили огромное удовольствие".
– Люда, Надя, вы завершили матч с пятого матчбола, ситуация была очень напряженной. Вы только что выбили первый номер посева по пути в финал турнира WTA 500. В чем секрет сегодня на последних минутах матча?
Надежда Киченок: "О, боже (смеется). На самом деле нет никакого секрета. Я даже не знаю. В конце матча все происходило быстро, и мы просто пытались сохранять концентрацию. И я думаю, что это было ключевым моментом, потому что на супер-тай-брейке все напряженно, нужно было просто пытаться перебивать мяч как можно активнее, и вот мы здесь.
– Мы увидим вас снова в воскресенье, в финальном поединке. Насколько это особенное для вас чувство?
Людмила Киченок: "О, это замечательное чувство. Особенно когда играешь на одной стороне корта со своей сестрой. Да, мы наслаждаемся этим".
– Некоторые из нас даже не могут пойти на ужин со своими сестрами и братьями, а вы двое работаете вместе, так что это действительно вдохновляет. Поздравляем вас и увидимся в финале.
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