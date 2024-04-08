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Стефанос Циципас вышел в 1/16 финала Мастерса в Монте-Карло
Грек преодолел стартовый этап благодаря отказу соперника
Фото: Tennishead
12-я ракетка мира, 25-летний греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в 1/16 финала грунтового "Мастерса" в Монте-Карло (Монако).
В первом раунде Циципас одержал победу над 34-й ракеткой мира Ласло Джере. Сербский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 2:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 5 минут.
За это время грек три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Джере два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнта из трёх.
В матче 1/16 финала Циципас сразится с победителем противостояния Николас Харри (Чили) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
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