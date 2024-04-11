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Рафаэль Надаль приступил к тренировкам в Барселоне

Теннис
Обновлено

Испанец пропустил длительное время из-за травмы

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист и экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль провёл первую тренировку в Барселоне (Испания). Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Привет из Барселоны! Первая тренировка… с надеждой оказаться здесь за несколько дней до начала турнира.

Я здесь, чтобы посмотреть, как пойдёт… с желанием попробовать поиграть. Я расскажу вам об этом. Важно сказать, что я не хочу подтверждать, что буду играть, я просто надеюсь на это. Посмотрим", — написал Надаль под своим постом.

Напомним, с 15 по 21 апреля в Барселоне пройдёт турнир по теннису категории ATP-500.

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