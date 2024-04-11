Рафаэль Надаль приступил к тренировкам в Барселоне

Испанский теннисист и экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль провёл первую тренировку в Барселоне (Испания). Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Привет из Барселоны! Первая тренировка… с надеждой оказаться здесь за несколько дней до начала турнира.

Я здесь, чтобы посмотреть, как пойдёт… с желанием попробовать поиграть. Я расскажу вам об этом. Важно сказать, что я не хочу подтверждать, что буду играть, я просто надеюсь на это. Посмотрим", — написал Надаль под своим постом.

Напомним, с 15 по 21 апреля в Барселоне пройдёт турнир по теннису категории ATP-500.