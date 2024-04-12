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Цуренко добыла волевую победу в стартовом матче Кубка Билли Джин Кинг

Теннис

Теннисистка вывела Украину вперед в матче с Румынией

Цуренко добыла волевую победу в стартовом матче Кубка Билли Джин Кинг

Фото: beIN SPORTS

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Леся Цуренко принесла сборной Украины первую победу в Кубке Билли Джин Кинг против Румынии. Соперницей украинки была Ана Богдан.

Первый сет Цуренко отдала румынской теннисистке, не взяв ни одного гейма на собственной подаче.

Во второй партии украинка сумела реабилитироваться и записать ее себе в актив, отдав сопернице лишь два гейма - 6:2.

В решающем отрезке матча Цуренко разгромила Богдан со счетом 6:0 и одержала победу во встрече.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация. Первый матч

Леся Цуренко (Украина) - Ана Богдан (Румыния) 2:1 (3:6, 6:2, 6:0)

Счет в серии: 1-0 в пользу Украины

12 апреля еще один матч проведет Элина Свитолина, которая встретится с Жаклин Кристиан.

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Леся Цуренко
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