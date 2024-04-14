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Украина потеряла шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг

Теннис

Драматическое поражение

Украина потеряла шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина была близка к тому, чтобы впервые в своей истории выйти в финал Кубка Билли Джин Кинг. Это была третья попытка – и третья неудачная.

Кубок Билли Джин Кинг – это самый престижный женский теннисный турнир среди сборных. Кубок поделен на эшелоны. Самый низкий уровень – это зональные группы, далее – финальные группы. И главный этап соревнований – финальная часть Кубка Билли Джин Кинг.

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Украина в 2020-м году с размахом преодолела зональную группу – поочередно победила Болгарию, Хорватию и Эстонию. Это дало право сыграть в плей-офф за выход в квалификационную группу, где Украина в 2021-м году победила Японию.

С 2022-го года Украина была стабильным участником квалификационной группы Кубка Билли Джин Кинг. Там до сих пор были две попытки прорваться в финальную часть – обе неудачные. В 2022-м году наша сборная уступила США (2:3), а в 2023-м – Чехии (1:3).

Поражения в матчевых противостояниях квалификационной группы заставляли Украину отстаивать свое право остаться на уровне квалификации (не опуститься в зональную группу). Это успешно удавалось сделать в матчах против Японии (победа 3:1) и Нидерландов (победа 3:1).

И вот матч против Румынии – это третья попытка повыситься из квалификационной группы в финальную часть. Сборная Украины в составе Леси Цуренко, Элины Свитолиной, Юлии Стародубцевой, Людмилы Киченок, Надежды Киченок была близка к успеху, вела со счетом 2:0, но в итоге драматично проиграла 2:3.

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Сперва Леся Цуренко разобралась с Аной Богдан, а Свитолина – с Жаклин Кристиан. Украина повела 2:0. Однако затем неожиданно Свитолина проиграла Ане Богдан, а Жаклин Кристиан в трех сетах одолела Лесю Цуренко. Следовательно, судьба противостояния решалась в парном матче, в котором от Украины приняли участие сестры Киченок.

Сборную Румынии должна была представлять пара Мари Гае / Анка Алексия Тодони, однако капитан команды произвел замену, что правилами не запрещено. На решающий матч в паре вышли Богдан и Кристиан, которые в итоге подтвердили, что сегодня был действительно их день.

В первом сете румынки победили сестер Киченок 6:2. А во второй партии отыгрались с 0:3, перевели матч на тайбрейк, в ходе которого тоже уступали, но в итоге выиграли 9:7. Очень обидное поражение для Украины.

Это означает, что первый в истории выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг откладывается. Украина будет бороться за право остаться в квалификационной группе.

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Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационная группа
Украина - Румыния - 2:3

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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