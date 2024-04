Стефанос Циципас в третий раз выигрывает Мастерс Монте-Карло

25-летний Циципас завершил еще одну выдающуюся неделю на Rolex Monte-Carlo Masters в воскресенье, когда он разгромил Каспера Рууда 6-1, 6-4. Грек завоевал свой третий титул за четыре года в Княжестве.

Стефанос Циципас выполнил три эйса, тогда как его оппонент на один меньше. Оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке. Кроме того, Циципас выиграл 4 брейк-поинта, тогда как Рууд не выиграл ни одного из 8 попыток. В целом игра длилась 1 час и 36 минут.

Simply AMAZING ????



The moment @steftsitsipas captured his third Monte-Carlo title in four years! ????@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/ZVipS5drhd