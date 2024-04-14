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Стефанос Циципас в третий раз выигрывает Мастерс Монте-Карло

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Грек разгромил Каспера Рууда в чемпионском матче

Стефанос Циципас в третий раз выигрывает Мастерс Монте-Карло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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25-летний Циципас завершил еще одну выдающуюся неделю на Rolex Monte-Carlo Masters в воскресенье, когда он разгромил Каспера Рууда 6-1, 6-4. Грек завоевал свой третий титул за четыре года в Княжестве.

Стефанос Циципас выполнил три эйса, тогда как его оппонент на один меньше. Оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке. Кроме того, Циципас выиграл 4 брейк-поинта, тогда как Рууд не выиграл ни одного из 8 попыток. В целом игра длилась 1 час и 36 минут.

Стефанос Циципас благодаря своей победе над норвежцем, вернется в Топ-10 впервые с февраля в понедельник. Грек поднимется на 7 место. Рууд, который победил первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале, поднимется на 6-ю строчку рейтинга ATP, что станет его самой высокой позицией с сентября 2023 года.

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теннис Стефанос Циципас Каспер Рууд Монте-Карло
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Источник:
ATP
Опубликовал: Александр Гресь
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