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Стефанос Циципас в третий раз выигрывает Мастерс Монте-Карло
Грек разгромил Каспера Рууда в чемпионском матче
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
25-летний Циципас завершил еще одну выдающуюся неделю на Rolex Monte-Carlo Masters в воскресенье, когда он разгромил Каспера Рууда 6-1, 6-4. Грек завоевал свой третий титул за четыре года в Княжестве.
Стефанос Циципас выполнил три эйса, тогда как его оппонент на один меньше. Оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке. Кроме того, Циципас выиграл 4 брейк-поинта, тогда как Рууд не выиграл ни одного из 8 попыток. В целом игра длилась 1 час и 36 минут.
Simply AMAZING ????— ATP Tour (@atptour) April 14, 2024
The moment @steftsitsipas captured his third Monte-Carlo title in four years! ????@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/ZVipS5drhd
Стефанос Циципас благодаря своей победе над норвежцем, вернется в Топ-10 впервые с февраля в понедельник. Грек поднимется на 7 место. Рууд, который победил первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале, поднимется на 6-ю строчку рейтинга ATP, что станет его самой высокой позицией с сентября 2023 года.
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