Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль потерпел поражение во втором круге турнира в Барселоне
Испанец не сумел добиться поставленной цели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В матче второго раунда 37-летний Надаль проиграл 11-й ракетке мира, 25-летнему австралийцу Алексу де Минору.
Барселона. Второй круг
Алекс де Минор — Рафаэль Надаль 7:5, 6:1
Встреча Надаля с де Минором продлилась 1 час и 52 минуты. Надаль ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету де Минора два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Следующим соперником де Минора в Барселоне станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция, 16).
Популярное сейчас
- Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
- Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украина потеряла шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО