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Рафаэль Надаль потерпел поражение во втором круге турнира в Барселоне

Теннис

Испанец не сумел добиться поставленной цели

Рафаэль Надаль потерпел поражение во втором круге турнира в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго раунда 37-летний Надаль проиграл 11-й ракетке мира, 25-летнему австралийцу Алексу де Минору.

Барселона. Второй круг

Алекс де Минор — Рафаэль Надаль 7:5, 6:1

Встреча Надаля с де Минором продлилась 1 час и 52 минуты. Надаль ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету де Минора два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующим соперником де Минора в Барселоне станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция, 16).

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