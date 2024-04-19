Каспер Рууд одержал победу над Маттео Арнальди на пути к полуфиналу турнира в Барселоне

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне, обыграв итальянца Маттео Арнальди (40-й в рейтинге ATP).

Барселона. 1/4 финала

Маттео Арнальди — Каспер Рууд 4:6, 3:6

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Каспер Рууд реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а Маттео Арнальди — два из восьми. Также норвежец выполнил два эйса и не допустил двойных ошибок. Итальянец подал один эйс и допустил одну двойную ошибку.

В полуфинале Каспер Рууд поборется с 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины, который в двух сетах победил Кэмерона Норри.