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Каспер Рууд одержал победу над Маттео Арнальди на пути к полуфиналу турнира в Барселоне

Теннис

Норвежец продолжает борьбу за титул

Каспер Рууд одержал победу над Маттео Арнальди на пути к полуфиналу турнира в Барселоне

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне, обыграв итальянца Маттео Арнальди (40-й в рейтинге ATP).

Барселона. 1/4 финала

Маттео Арнальди — Каспер Рууд 4:6, 3:6

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Каспер Рууд реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а Маттео Арнальди — два из восьми. Также норвежец выполнил два эйса и не допустил двойных ошибок. Итальянец подал один эйс и допустил одну двойную ошибку.

В полуфинале Каспер Рууд поборется с 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины, который в двух сетах победил Кэмерона Норри.

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