Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каспер Рууд одержал победу над Маттео Арнальди на пути к полуфиналу турнира в Барселоне
Норвежец продолжает борьбу за титул
Фото: NU.nl
Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне, обыграв итальянца Маттео Арнальди (40-й в рейтинге ATP).
Барселона. 1/4 финала
Маттео Арнальди — Каспер Рууд 4:6, 3:6
Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Каспер Рууд реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а Маттео Арнальди — два из восьми. Также норвежец выполнил два эйса и не допустил двойных ошибок. Итальянец подал один эйс и допустил одну двойную ошибку.
В полуфинале Каспер Рууд поборется с 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины, который в двух сетах победил Кэмерона Норри.
Популярное сейчас
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается
- Таблица коэффициентов. Греция ушла в отрыв от Украины, Боруссия угрожает позициям Шахтера
- Setanta Sports извинилась перед Сапроновым за языковой скандал в эфире трансляции тенниса
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО