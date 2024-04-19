Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Польская теннисистка Ига Швёнтек, первая ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче четвертьфинала спортсменка в двух сетах обыграла британку Эмму Радукану.

Штутгарт. 1/4 финала

Ига Швёнтек — Эмма Радукану 7:6 (7:2), 6:3

Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время Ига Швёнтек сделала один эйс, три брейк-пойнта из 11 и допустила одну двойную ошибку. На счету Эммы Радукану одна подача навылет, реализованный брейк-пойнт и две двойных ошибки.

За выход в финал турнира действующая чемпионка соревнований Ига Швёнтек поборется с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.