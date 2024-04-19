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Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Польская теннисистка в двух сетах одолела Эмму Радукану
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Швёнтек, первая ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче четвертьфинала спортсменка в двух сетах обыграла британку Эмму Радукану.
Штутгарт. 1/4 финала
Ига Швёнтек — Эмма Радукану 7:6 (7:2), 6:3
Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время Ига Швёнтек сделала один эйс, три брейк-пойнта из 11 и допустила одну двойную ошибку. На счету Эммы Радукану одна подача навылет, реализованный брейк-пойнт и две двойных ошибки.
За выход в финал турнира действующая чемпионка соревнований Ига Швёнтек поборется с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.
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