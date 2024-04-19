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Стефанос Циципас обыграл Диас Акоста и вышел в полуфинал турнира в Барселоне
Грек был в шаге от вылета
Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в трёх сетах победил Факундо Диас Акосту из Аргентины (53-й в рейтинге ATP) в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне.
Барселона. 1/4 финала
Стефанос Циципас — Факундо Диас Акоста 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 32 минуты. За это время Стефанос Циципас реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а Факундо Диас Акоста — четыре из восьми. Также грек выполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок. Аргентинец подал один эйс и допустил две двойные ошибки.
В полуфинале Циципас поборется с победителем матча между 36-й ракеткой мира французом Артюром Фисом и Душаном Лайовичем из Сербии (59-й в рейтинге ATP).
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