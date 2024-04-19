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Руан. Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в полуфинал соревнований

Теннис
Обновлено

Отличный результат продемонстрировала украинка

Руан. Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в полуфинал соревнований

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 19 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на пути к полуфиналу турнира АТР-250 в Руане. В четвертьфинальном матче она обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Руан. Четвертьфинал

Ангелина Калинина — Мирра Андреева 6:4, 7:5

Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время украинка сделала одну подачу навылет, две двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейкпоинтов.

Стоит отметить, что этот выход в полуфинал стал для Калининой вторым в 2024 году. Ранее она добралась до 1/2 финала на хардовом турнире в Остине, но не сумела побороться за титул.

Соперницей Ангелины Калининой в следующем раунде турнира станет Магда Линетт из Польши.

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