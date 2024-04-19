Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руан. Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в полуфинал соревнований
Отличный результат продемонстрировала украинка
фото - flashscore.com.ua
В пятницу, 19 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на пути к полуфиналу турнира АТР-250 в Руане. В четвертьфинальном матче она обыграла россиянку Мирру Андрееву.
Руан. Четвертьфинал
Ангелина Калинина — Мирра Андреева 6:4, 7:5
Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время украинка сделала одну подачу навылет, две двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейкпоинтов.
Стоит отметить, что этот выход в полуфинал стал для Калининой вторым в 2024 году. Ранее она добралась до 1/2 финала на хардовом турнире в Остине, но не сумела побороться за титул.
Соперницей Ангелины Калининой в следующем раунде турнира станет Магда Линетт из Польши.
Популярное сейчас
- Сексизм и угрозы насилием. Омбудсмен обратился к Андрею Шевченко относительно скандала в УАФ
- Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается
- Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
- Наоми Осака потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA-250 в Руане
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?