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Штутгарт. Марта Костюк обыграла действующую чемпионку US Open и вышла в полуфинал соревнований

Теннис
Обновлено

Украинка добыла волевую победу

Штутгарт. Марта Костюк обыграла действующую чемпионку US Open и вышла в полуфинал соревнований

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте. В четвертьфинальном матче она обыграла американку Кори Гауфф.

WTA-500. Штутгарт

Марта Костюк — Кори Гауфф 3:6, 6:4, 7:6

Матч продлился около трех часов. За это время украинка сделала одну подачу навылет, десять двойных ошибок и реализовала семь из двадцати брейкпоинтов. Американка записала на свой счет три эйса, восемь двойных и реализовала восемь из 15 брейков.

Стоит отметить, что теннисистки уже играли между собой в 2024 году. На Открытом чемпионате Австралии в четвертьфинальном матче Костюк не смогла обыграть Гауфф и уступила ей со счётом 7-6(8-6) 6-7(3-7) 6-2.

В следующем круге соревнований Костюк сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

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