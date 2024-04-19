Штутгарт. Марта Костюк обыграла действующую чемпионку US Open и вышла в полуфинал соревнований

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте. В четвертьфинальном матче она обыграла американку Кори Гауфф.

WTA-500. Штутгарт

Марта Костюк — Кори Гауфф 3:6, 6:4, 7:6

Матч продлился около трех часов. За это время украинка сделала одну подачу навылет, десять двойных ошибок и реализовала семь из двадцати брейкпоинтов. Американка записала на свой счет три эйса, восемь двойных и реализовала восемь из 15 брейков.

Стоит отметить, что теннисистки уже играли между собой в 2024 году. На Открытом чемпионате Австралии в четвертьфинальном матче Костюк не смогла обыграть Гауфф и уступила ей со счётом 7-6(8-6) 6-7(3-7) 6-2.

В следующем круге соревнований Костюк сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.