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Хавбек Горняка Григорик: Судейство - главнейшая проблема всего украинского футбола. Вопрос в деньгах

Вторая лига
(2 голосов)

Хавбек Горняка подвел итоги осенней части сезона

Хавбек Горняка Григорик: Судейство - главнейшая проблема всего украинского футбола. Вопрос в деньгах
Новина українською

Полузащитник криворожского "Горняка" Андрей Григорик, подводя итоги осенней части сезона, остался очень недоволен судейством во Второй лиге.

"Сезон получился неодозначный. Стояла задача быть в тройке, а в итоге имеем только четвертое место с немалым отставанием от третьего. На данный момент "Горняк" задачу не выполнил.

Чемпионат еще продолжается, но первая его часть для нас абсолютно неудачная. Причины? В первую очередь, виноваты сами. Потеряли много очков в матчах с командами, которые слабее нас.

Также можно говорить о невезении. Плюс "свое дело" сделали судьи. Судейство - пожалуй, главнейшая проблема всего украинского футбола. Вопрос, конечно же, в деньгах.

Клубы в принципе сами виноваты в этом. Не давайте денег, тогда и не будет нечестного арбитража. В Премьер-лиге эта проблема ощущается не настолько остро, как в низших лигах.

Вот, например, в процессе игры говорю арбитру, что же ты делаешь, а он отвечает, ты не умеешь играть в футбол. Ведь даже не на всех матчах идет видеосъемка, а это только на руку судьям.

С другой стороны, будь мы на две головы сильнее других, тогда и арбитры не смогут помешать. Только так можно с этим бороться", - сказал Григорик.

Напомним, что на зимнюю паузу "Горняк" ушел, занимая 4-е место в турнирной таблице свойе группы Второй лиги, имея в активе 33 очка.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Андрей Григорик
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Источник:
ФК Горняк

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Комментарии (1)
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Tom Valentine (Bolintci)
03.01.2020 в 20:58
Невістка знову всралась?
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