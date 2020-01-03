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Хавбек Горняка Григорик: Судейство - главнейшая проблема всего украинского футбола. Вопрос в деньгах
Хавбек Горняка подвел итоги осенней части сезона
Полузащитник криворожского "Горняка" Андрей Григорик, подводя итоги осенней части сезона, остался очень недоволен судейством во Второй лиге.
"Сезон получился неодозначный. Стояла задача быть в тройке, а в итоге имеем только четвертое место с немалым отставанием от третьего. На данный момент "Горняк" задачу не выполнил.
Чемпионат еще продолжается, но первая его часть для нас абсолютно неудачная. Причины? В первую очередь, виноваты сами. Потеряли много очков в матчах с командами, которые слабее нас.
Также можно говорить о невезении. Плюс "свое дело" сделали судьи. Судейство - пожалуй, главнейшая проблема всего украинского футбола. Вопрос, конечно же, в деньгах.
Клубы в принципе сами виноваты в этом. Не давайте денег, тогда и не будет нечестного арбитража. В Премьер-лиге эта проблема ощущается не настолько остро, как в низших лигах.
Вот, например, в процессе игры говорю арбитру, что же ты делаешь, а он отвечает, ты не умеешь играть в футбол. Ведь даже не на всех матчах идет видеосъемка, а это только на руку судьям.
С другой стороны, будь мы на две головы сильнее других, тогда и арбитры не смогут помешать. Только так можно с этим бороться", - сказал Григорик.
Напомним, что на зимнюю паузу "Горняк" ушел, занимая 4-е место в турнирной таблице свойе группы Второй лиги, имея в активе 33 очка.