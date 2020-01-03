Хавбек Горняка Григорик: Судейство - главнейшая проблема всего украинского футбола. Вопрос в деньгах

Полузащитник криворожского "Горняка" Андрей Григорик, подводя итоги осенней части сезона, остался очень недоволен судейством во Второй лиге.

"Сезон получился неодозначный. Стояла задача быть в тройке, а в итоге имеем только четвертое место с немалым отставанием от третьего. На данный момент "Горняк" задачу не выполнил.

Чемпионат еще продолжается, но первая его часть для нас абсолютно неудачная. Причины? В первую очередь, виноваты сами. Потеряли много очков в матчах с командами, которые слабее нас.

Также можно говорить о невезении. Плюс "свое дело" сделали судьи. Судейство - пожалуй, главнейшая проблема всего украинского футбола. Вопрос, конечно же, в деньгах.

Клубы в принципе сами виноваты в этом. Не давайте денег, тогда и не будет нечестного арбитража. В Премьер-лиге эта проблема ощущается не настолько остро, как в низших лигах.

Вот, например, в процессе игры говорю арбитру, что же ты делаешь, а он отвечает, ты не умеешь играть в футбол. Ведь даже не на всех матчах идет видеосъемка, а это только на руку судьям.

С другой стороны, будь мы на две головы сильнее других, тогда и арбитры не смогут помешать. Только так можно с этим бороться", - сказал Григорик.

Напомним, что на зимнюю паузу "Горняк" ушел, занимая 4-е место в турнирной таблице свойе группы Второй лиги, имея в активе 33 очка.