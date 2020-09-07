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Три удара из вратарской площадки - и без гола! Курьез из Второй лиги

Вторая лига
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С участием львовских "Карпат"

Три удара из вратарской площадки - и без гола! Курьез из Второй лиги
Новина українською

В 1 туре Второй лиги ПФЛ львовские "Карпаты" дома на стадионе "Украина" уступили хмельницкому "Подолью" 0:3.

Притом хмельнитчане могли забивать и больше. В одном из таких эпизодов после завершающего удара и добивания спас голкипер Назар-Стефан Сасс, а третий и четвертый удары отражали на пару защитник и перекладина ворот.

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В статье: Вторая лига Подолье (Хмельницкий) Карпаты (Львов)
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