Вторая лига
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Три удара из вратарской площадки - и без гола! Курьез из Второй лиги
С участием львовских "Карпат"
В 1 туре Второй лиги ПФЛ львовские "
Притом хмельнитчане могли забивать и больше. В одном из таких эпизодов после завершающего удара и добивания спас голкипер Назар-Стефан Сасс, а третий и четвертый удары отражали на пару защитник и перекладина ворот.
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