Вторая лига. Матчи воскресенья, смотреть онлайн видеотрансляции. LIVE

Вчера тремя поединками стартовал сезон во Второй лиге. Во всех случаях выиграли гости ("Металл", "Кривбасс" и "Металлург"), а хозяева не смогли ответить даже одним забитым мячом. Чего ждать от игр воскресенья?

Сразу же отметим, что есть в сезоне и первый невыезд. "Калуш", который с большим трудом получил аттестат из-за серьезных финансовых проблем, не отправился в Дунаевцы. Дебют "Эпицентра" в чемпионате среди профессиональных команд откладывается.

ОБОЛОНЬ-2 - УЖГОРОД (14:00)

КАРПАТЫ (Львов) - ПОДОЛЬЕ (16:00)

ПЕРЕМОГА - БАЛКАНЫ

ВОЛЫНЬ-2 - НИВА (Винница)

НИКОЛАЕВ-2 - ЭНЕРГИЯ (17:00)

КАРПАТЫ (Галич) - ЧАЙКА

РУБИКОН - ЧЕРНИГОВ

ТАВРИЯ - ЯРУД

ДИНАЗ - БУКОВИНА