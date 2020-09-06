Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Матчи воскресенья, смотреть онлайн видеотрансляции. LIVE
Девять из тринадцати матчей первого тура.
Вчера тремя поединками стартовал сезон во Второй лиге. Во всех случаях выиграли гости ("Металл", "Кривбасс" и "Металлург"), а хозяева не смогли ответить даже одним забитым мячом. Чего ждать от игр воскресенья?
Сразу же отметим, что есть в сезоне и первый невыезд. "Калуш", который с большим трудом получил аттестат из-за серьезных финансовых проблем, не отправился в Дунаевцы. Дебют "Эпицентра" в чемпионате среди профессиональных команд откладывается.
ОБОЛОНЬ-2 - УЖГОРОД (14:00)
КАРПАТЫ (Львов) - ПОДОЛЬЕ (16:00)
ПЕРЕМОГА - БАЛКАНЫ
ВОЛЫНЬ-2 - НИВА (Винница)
НИКОЛАЕВ-2 - ЭНЕРГИЯ (17:00)
КАРПАТЫ (Галич) - ЧАЙКА
РУБИКОН - ЧЕРНИГОВ
ТАВРИЯ - ЯРУД
ДИНАЗ - БУКОВИНА