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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Матчи воскресенья, смотреть онлайн видеотрансляции. LIVE

Вторая лига
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Девять из тринадцати матчей первого тура.

Вторая лига. Матчи воскресенья, смотреть онлайн видеотрансляции. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

Вчера тремя поединками стартовал сезон во Второй лиге. Во всех случаях выиграли гости ("Металл", "Кривбасс" и "Металлург"), а хозяева не смогли ответить даже одним забитым мячом. Чего ждать от игр воскресенья?

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Сразу же отметим, что есть в сезоне и первый невыезд. "Калуш", который с большим трудом получил аттестат из-за серьезных финансовых проблем, не отправился в Дунаевцы. Дебют "Эпицентра" в чемпионате среди профессиональных команд откладывается.

ОБОЛОНЬ-2 - УЖГОРОД (14:00)

КАРПАТЫ (Львов) - ПОДОЛЬЕ (16:00)

ПЕРЕМОГА - БАЛКАНЫ

ВОЛЫНЬ-2 - НИВА (Винница)

НИКОЛАЕВ-2 - ЭНЕРГИЯ (17:00)

КАРПАТЫ (Галич) - ЧАЙКА

РУБИКОН - ЧЕРНИГОВ

ТАВРИЯ - ЯРУД

ДИНАЗ - БУКОВИНА

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Энергия (Новая Каховка) Подолье (Хмельницкий) Карпаты (Львов) Балканы (Заря) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Диназ (Вышгород) ФК Калуш ФК Ужгород Нива (Винница) МФК Николаев-2 Оболонь-2 (Буча) Рубикон (Киев) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Перемога (Днепр) Яруд (Мариуполь) Таврия (Симферополь) Волынь-2 (Луцк)
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