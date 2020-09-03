Вторая лига. Семь экс-аматоров, Кривбасс, Металл и Карпаты. Чего ждать в новом сезоне

Рекордное количество профессиональных команд, начиная с сезона 2012/13, планирует стартовать в соревнованиях УПЛ и ПФЛ в нынешнем сезоне. Коронакризис если и отразился на участниках, то в незначительной степени. По крайней мере два клуба ("Калуш" и "Черкащина"), слухи о финансовых проблемах которых активно бродили накануне даты утверждения календаря, были допущены до соревнований.

Напоминаем, что традиционно для последних лет Вторая лига играется в двух группах по территориальному признаку. В группе А в сезоне 2020/21 четырнадцать команд с северо-западных регионов страны, в группе Б, соответственно, тринадцать коллективов юго-востока.

Претенденты на повышение в классе

Ранее мы публиковали материал о новичках Второй лиги, получивших профессиональный статус нынешним летом. Их необычайно много, но далеко не все имеют амбициозные задачи. Впрочем, есть и коллективы, которые не прочь повторить судьбу "Альянса" и "ВПК-Агро" в прошлом сезоне и сходу подняться в Первую лигу.

По две лучшие команды от каждой группы по итогам сезона отправятся на повышение. Если в группе А среди явных фаворитов просматривается "Эпицентр", которому постараются помешать, скорее всего, "Диназ" и "Подолье", то на юго-востоке очевидным кандидатом на возвращение в привычный для себя дивизион выглядят "Балканы", а также "Кривбасс" с запорожским "Металлургом". О харьковском "Металле" пока говорим аккуратно, вспоминая слова Евгения Красникова о том, что первостепенной задачей проекта является воспитание молодежи, то есть развитие своей аккадемии. Но когда это подобным планам мешало продвижение по футбольной иерархии страны?

Команды без задач

Снова-таки, пока что о перспективах для отдельных коллективов в сезоне можно судить разве что по предварительному раунду Кубка. Вспоминая те игры, стоит отметить, что вряд ли стоит ждать качественного роста от "Реала Фармы", "Никополя", "Энергии". Понятно, что никаких турнирных задач не решает дубль "Николаева", также туманны перспективы черкасских команд, у каждой из которых свои задачи и пути их решения, но вряд ли хоть какая-либо из стратегий будет успешной в плане турнирных свершений.

Северо-западный регион имеет на одного участника больше, но и дублирующие составы команд Первой лиги в нем встречаются чаще - это "Волынь-2" и "Оболонь-2". Проведшая ребрендинг "Чайка", конечно, коллектив по своему симпатичный, но слишком уж скромное кадровое усиление не позволит ему сделать шаг вперед в плане результатов. То же касается и "Калуша", которого изрядно потрепал в финансовом плане карантин.

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Львовские "Карпаты" уже чуть ли не официально объявили, что для них сезон 2020/21 переходной перед вероятным новым этапом развития клуба. "Буковина" уже не один год ни на что серьезное не претендует, просто выступая во Второй лиге и время от времени удивляя в положительном плане сенсационными результатами против лидеров, но и в отрицательном, поражениями от прямых конкурентов. Винницкая "Нива", которая в сезоне 2018/19 была близка к Первой лиге, с тех пор если и двигалась куда-то, то отнюдь не вперед. Вот и новый чемпионат винничане начинают с серьезно обновленным составом и потерями из числа прошлогодних лидеров.

Темные лошадки

В этом списке у нас преимущественно команды, перешедшие из аматоров. В группе А таковых четыре, причем все кажутся на первый взгляд достаточно стабильными и крепкими. "Эпицентр" явно нацелен на то, чтобы сходу выйти в Первую лигу, "Рубикон", "Карпаты" (Галич) и "Чернигов" точно не должны пасти задних в своей группе, есть кандидаты на вылет послабее. Пока неясно за что будет бороться "Ужгород", но, учитывая выход "Миная" в Премьер-лигу, есть надежда, что и к главной областной команде проснется еще больший интерес у меценатов и болельщиков, что поможет подняться выше, чем в прошлом году.

К темным лошадкам сезона в группе Б запишем днепровскую "Перемогу" и мариупольский "Яруд". Состав обоих команд достаточно молодой, что предусматривает возможность для прогресса. Кубковый старт вышел неудачным, но это еще не повод посыпать голову пеплом. Также пока неясны перспективы "Таврии", которой дружественное плечо поддержки подставили одноклубники из Новотроицкого. Симферопольский клуб после переезда на материковую часть страны все больше выглядел политическим, а не спортивным проектом. Однако все еще стается у его фанатов надежда на рывок в плане результатов.

Уже в субботу шесть клубов группы Б стартуют в новом сезоне, в воскресенье состоятся оставшиеся десять игр первого тура. В отличие от Первой лиги, пока что сообщений о переносах в связи с коронавирусом в командах не появлялось.