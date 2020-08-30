Минус Металлист 1925 и Карпаты. 16 команд вышли во второй этап кубка Украины

Практически завершен первый этап кубка Украины сезона 2020/21. На данный момент, определенны 16 команд из 19, которые прошли во второй раунд.

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Из интересного, можно отметить вылет "Металлиста 1925", который провел первый матч под руководством Кривенцова, и "Прикарпатья", не одолевшое хмельницкое "Подолье". Победил возрожденный "Кривбасс", а "Карпаты" были уничтожены "Эпицентром".

Три игры первого этапа пока что не были сыгранны - помешала вспышка COVID-19 у "Вереса" и "Авангарда". ФК "Чернигов" банально не смог приехать на матч из-за поломки автобуса.

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Полные результаты первого этапа (победители выделенны жирным):

"Альянс" - "Металлист 1925" 2:0

- "Металлист 1925" 2:0 "Балканы" - "Николаев" 0:1

0:1 "Виктория" - "Яруд" 4:0

- "Яруд" 4:0 "Подолье" - "Прикарпатье" 1:1 (по пен. 8:7)

- "Прикарпатье" 1:1 (по пен. 8:7) "Рубикон" - "Диназ" 0:2

0:2 "Ужгород" - "Буковина" 2:0

- "Буковина" 2:0 "Энергия" - "Черноморец" 2:3

2:3 "Никополь" - "Кристалл" 1:3

1:3 "Металл" - "ВПК-Агро" 1:3

1:3 "Перемога" - "Кремень" 0:2

0:2 "Карпаты-Галич" - "Нива" Тернополь 1:2

1:2 "Чайка" - "Полесье" 0:1

0:1 "Кривбасс" - "Черкащина" 4:2

- "Черкащина" 4:2 "Таврия" - "Реал Фарма" 2:1

- "Реал Фарма" 2:1 "Олимпия" - "Горняк-Спорт" 1:2

1:2 "Эпицентр" - "Карпаты" 4:0

- "Карпаты" 4:0 "Днепр" Черкассы - "Верес" (матч состоится 8-го сентября)

"Металлург" - "Авангард" (матч состоится 9-го сентября)

"Нива" Винница - ФК "Чернигов" (дата матча неизвестна)

Базовая дата проведения второго этапа - 16-е сентября. Подробный регламент на данный момент неизвестен.