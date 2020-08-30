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Минус Металлист 1925 и Карпаты. 16 команд вышли во второй этап кубка Украины
Пока что не сыграно три матча
Практически завершен первый этап кубка Украины сезона 2020/21. На данный момент, определенны 16 команд из 19, которые прошли во второй раунд.
Из интересного, можно отметить вылет "Металлиста 1925", который провел первый матч под руководством Кривенцова, и "Прикарпатья", не одолевшое хмельницкое "Подолье". Победил возрожденный "Кривбасс", а "Карпаты" были уничтожены "Эпицентром".
Три игры первого этапа пока что не были сыгранны - помешала вспышка COVID-19 у "Вереса" и "Авангарда". ФК "Чернигов" банально не смог приехать на матч из-за поломки автобуса.
Полные результаты первого этапа (победители выделенны жирным):
- "Альянс" - "Металлист 1925" 2:0
- "Балканы" - "Николаев" 0:1
- "Виктория" - "Яруд" 4:0
- "Подолье" - "Прикарпатье" 1:1 (по пен. 8:7)
- "Рубикон" - "Диназ" 0:2
- "Ужгород" - "Буковина" 2:0
- "Энергия" - "Черноморец" 2:3
- "Никополь" - "Кристалл" 1:3
- "Металл" - "ВПК-Агро" 1:3
- "Перемога" - "Кремень" 0:2
- "Карпаты-Галич" - "Нива" Тернополь 1:2
- "Чайка" - "Полесье" 0:1
- "Кривбасс" - "Черкащина" 4:2
- "Таврия" - "Реал Фарма" 2:1
- "Олимпия" - "Горняк-Спорт" 1:2
- "Эпицентр" - "Карпаты" 4:0
- "Днепр" Черкассы - "Верес" (матч состоится 8-го сентября)
- "Металлург" - "Авангард" (матч состоится 9-го сентября)
- "Нива" Винница - ФК "Чернигов" (дата матча неизвестна)
Базовая дата проведения второго этапа - 16-е сентября. Подробный регламент на данный момент неизвестен.