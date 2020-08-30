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Минус Металлист 1925 и Карпаты. 16 команд вышли во второй этап кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Пока что не сыграно три матча

Минус Металлист 1925 и Карпаты. 16 команд вышли во второй этап кубка Украины
UA-Футбол
Новина українською

Практически завершен первый этап кубка Украины сезона 2020/21. На данный момент, определенны 16 команд из 19, которые прошли во второй раунд.

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Из интересного, можно отметить вылет "Металлиста 1925", который провел первый матч под руководством Кривенцова, и "Прикарпатья", не одолевшое хмельницкое "Подолье". Победил возрожденный "Кривбасс", а "Карпаты" были уничтожены "Эпицентром".

Три игры первого этапа пока что не были сыгранны - помешала вспышка COVID-19 у "Вереса" и "Авангарда". ФК "Чернигов" банально не смог приехать на матч из-за поломки автобуса.

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Полные результаты первого этапа (победители выделенны жирным):

  • "Альянс" - "Металлист 1925" 2:0
  • "Балканы" - "Николаев" 0:1
  • "Виктория" - "Яруд" 4:0
  • "Подолье" - "Прикарпатье" 1:1 (по пен. 8:7)
  • "Рубикон" - "Диназ" 0:2
  • "Ужгород" - "Буковина" 2:0
  • "Энергия" - "Черноморец" 2:3
  • "Никополь" - "Кристалл" 1:3
  • "Металл" - "ВПК-Агро" 1:3
  • "Перемога" - "Кремень" 0:2
  • "Карпаты-Галич" - "Нива" Тернополь 1:2
  • "Чайка" - "Полесье" 0:1
  • "Кривбасс" - "Черкащина" 4:2
  • "Таврия" - "Реал Фарма" 2:1
  • "Олимпия" - "Горняк-Спорт" 1:2
  • "Эпицентр" - "Карпаты" 4:0
  • "Днепр" Черкассы - "Верес" (матч состоится 8-го сентября)
  • "Металлург" - "Авангард" (матч состоится 9-го сентября)
  • "Нива" Винница - ФК "Чернигов" (дата матча неизвестна)

Базовая дата проведения второго этапа - 16-е сентября. Подробный регламент на данный момент неизвестен.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Кремень (Кременчуг) Кубок Украины Черноморец (Одесса) МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) Диназ (Вышгород) ФК Ужгород Виктория (Николаевка) Нива (Тернополь) Кристалл (Херсон) Альянс (Липовая Долина) Эпицентр (Дунаевцы) Таврия (Симферополь)
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Комментарии (1)
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катя поливко (Lviv)
30.08.2020 в 19:38
Двом Карпатам вже КАППЕЦЬ. Молодці лисий з димом!
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