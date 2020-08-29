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ФК Чернигов не доехал на матч Кубка Украины с Нивой

Кубок Украины
(2 голосов)

Причина: поломка командного автобуса

ФК Чернигов не доехал на матч Кубка Украины с Нивой
Новина українською

Сегодня, 29-го августа должен был пройти матч предварительного этапа Кубка Украины между ФК "Черниговом" и "Нивой".

Черниговская команда не смогла доехать на этот матч, из-за поломки клубного автобуса. Судейская бригада отменила встречу.

Дальнейшая судьба матча неизвестна. Решение по поединку примет УФА.

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В статье: Кубок Украины Нива (Винница) ФК Чернигов
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Комментарии (6)
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Некр!т (Дзвонимісто)
29.08.2020 в 19:59
А чому рішення по поєдинку прийме УФА? А чому не ТАМБОВ?
Ответить
0
0
ts0y (Чернигов)
29.08.2020 в 19:24
И это первый матч на профессиональном уровне. Уровень логистики Боги
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
29.08.2020 в 19:05
Ситуация гораздо сложнее. СБУ совместно со службой внутренней безопасности ФК Чернигов провела расследование. Оказалось, что водитель автобуса является давним болельщиком Нивы. Расследование продолжается.
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+1
-2
ramon4ik (Киев)
29.08.2020 в 18:40
Однозначно технарь. В 21 веке живём. Бла бла каром пусть в следующий раз едут чтобы ничего не ломалось
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+3
-2
Dnepr1978 (Днепропетровск)
29.08.2020 в 18:31
Днепр тоже не добрался до Одессы. Техническое поражение.
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+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
29.08.2020 в 18:18
Печалька...
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+4
0


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