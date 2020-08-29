Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФК Чернигов не доехал на матч Кубка Украины с Нивой
Причина: поломка командного автобуса
Сегодня, 29-го августа должен был пройти матч предварительного этапа Кубка Украины между ФК "Черниговом" и "Нивой".
Черниговская команда не смогла доехать на этот матч, из-за поломки клубного автобуса. Судейская бригада отменила встречу.
Дальнейшая судьба матча неизвестна. Решение по поединку примет УФА.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Некр!т (Дзвонимісто)
29.08.2020 в 19:59
Ответить
0
0
ts0y (Чернигов)
29.08.2020 в 19:24
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
29.08.2020 в 19:05
Ответить
+1
-2
ramon4ik (Киев)
29.08.2020 в 18:40
Ответить
+3
-2
Dnepr1978 (Днепропетровск)
29.08.2020 в 18:31
Ответить
+3
-1
simargl (Чернигов)
29.08.2020 в 18:18
Ответить
+4
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...