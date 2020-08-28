У амбициозного новичка Первой лиги - вспышка коронавируса

" Верес " из Ровно получил результаты теста на COVID-19 - сразу в шести игроков они положительные.

У некоторых игроков "красно-черных" уже появились симптомы болезни.

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Клуб готовит официальные письма в дирекцию по проведению Кубка Украины по футболу с просьбой о переносе матча с ФК "Днепр" (г. Черкасы).

На сегодня, учитывая еще и травмированных футболистов, в составе "красно-черных" остается только 10 игроков, которые могли бы выйти на поле.