Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У амбициозного новичка Первой лиги - вспышка коронавируса
6 игроков
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У некоторых игроков "красно-черных" уже появились симптомы болезни.
Клуб готовит официальные письма в дирекцию по проведению Кубка Украины по футболу с просьбой о переносе матча с ФК "Днепр" (г. Черкасы).
На сегодня, учитывая еще и травмированных футболистов, в составе "красно-черных" остается только 10 игроков, которые могли бы выйти на поле.
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Источник:Верес
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