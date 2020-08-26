Волынь и Верес провели спарринг, матч закончился вничью

Вчера в Луцке на стадионе "Авангард" перволиговые "Волынь" и "Верес" из Ровно провели контрольный поединок. Игра завершилась без голов.

Как сообщают в "Вересе", по просьбе команды хозяев игра состоялась за закрытыми дверями без фото и видеосъемки.

Причину из собственных источников называют в FanprojectVolyn: команда из Луцка договорилась сыграть спарринг, хотя не прошла тестирование на COVID-19. Также уточняют, что в составе лучан среди игроков на просмотре были Ляшенко, Хомченко, Зинкевич, Марушка, Сула и Войтиховский.

Этот матч стал проверкой боем перед стартом нового сезона. Уже в ближайшую субботу, 29 августа, "Верес" в Черкассах сыграет против второлигового "Днепра" матч первого предварительного розыгрыша Кубка Украины.

А за неделю жители и волыняне стартуют в чемпионате Первой лиги. Жеребьевка календаря соревнований состоится сегодня.

Контрольный поединок

25 августа 2020

Луцк, стадион "Авангард"

"Волынь" - "Верес" - 0:0

"Верес": Ющишин - Пасич (Пинчук, 67), Махнев, Мельник, Данилюк (игрок на просмотре) (Солдат, 67), Кучеров (Петька, 67), Евдокимов, Дахновский (Хоцяновский, 67), Тимофеенко (Соломка, 67 ), Яременко, Шестаков (Сергийчук, 46).