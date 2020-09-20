Подолье не смогло пробить второй состав Оболони, Рубикон принимает Чайку

В Буче сошлись один из лидеров против зубатого середняка. Уж извините, но улучшение по сравнению с прошлым сезоном "Оболнь-2" продемонстрировала и в проигранной минимально игре "Ужгороду", и особенно против винницкой "Нивы" (3:1) на выезде.

"Подолье" до перерыва безрезультатно пыталось взломать стену защиты молодых "пивоваров", которым помогал опытный Корнев. В одном из эпизодов после навеса Каверина слева Воловик даже попал в перекладину ударом головой. Однако и хозяева не отсиживались в обороне, активничали у чужих ворот Потопальский и Чидомере.

В середине второго тайма Владислав Прилепа забил гол, который не был защитан из-за закономерного офсайда. В концовке давление "Подолье" набрало максимальных оборотов и Покоевой вынужден был выносить мяч из пустых ворот. Но подопечные Антоненко все же выстояли и заработали четвертое очко в сезоне!

Оболонь-2 - Подолье 0:0

Оболонь-2: Фастов, Потопальский, Прокопенко, Покоевой, Корнев, Сичевский, Мате, Ульянченко, Майданович, Касимов, Чидомере.

Подолье: Чуваев, Морговский, Воловик, Жданов, Прихна, Липовуз, Костенко, Романюк, Каверин, Задерецкий, Прилепа.

РУБИКОН - ЧАЙКА 0:2 (0:2 идет второй тайм)

Голы: Волк (23 пен), Тименко (34 пен)

На 21-й минуте Тименко не забил пенальти