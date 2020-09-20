Вторая лига
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Вторая лига. Буковина - Ужгород: смотреть онлайн, видеотрансляция
Недавние соперники по Кубку встретятся в чемпионате
Команда Адриана Пуканыча выбила "Буковину" из Кубка и добыла две победы на старте чемпионата. Важно продлить эту серию, но в Черновцах фавориту будет непросто.
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