Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соревнование дублей и Бессмертный против Пархоменко - смотреть онлайн матчи субботы во Второй лиге
Еще четыре поединка многострадального 10-го тура
ВОЛЫНЬ-2 - ОБОЛОНЬ-2 (13:00)
ЧЕРНИГОВ - ПОДОЛЬЕ
КАРПАТЫ (Галич) - НИВА (Винница) (14:00)
ЧЕРКАЩИНА - БАЛКАНЫ
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