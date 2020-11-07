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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соревнование дублей и Бессмертный против Пархоменко - смотреть онлайн матчи субботы во Второй лиге

Вторая лига
(1 голосов)

Еще четыре поединка многострадального 10-го тура

Соревнование дублей и Бессмертный против Пархоменко - смотреть онлайн матчи субботы во Второй лиге
Новина українською

ВОЛЫНЬ-2 - ОБОЛОНЬ-2 (13:00)

ЧЕРНИГОВ - ПОДОЛЬЕ

КАРПАТЫ (Галич) - НИВА (Винница) (14:00)

ЧЕРКАЩИНА - БАЛКАНЫ

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В статье: Вторая лига Подолье (Хмельницкий) Балканы (Заря) Нива (Винница) Черкащина (Черкассы) Оболонь-2 (Буча) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Волынь-2 (Луцк)
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