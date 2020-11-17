Вторая лига. Карпаты остаются последними, Оболонь-2 сильнее в очном матче

Далеко не самый зрелищный матч состоялся во вторник в Буче в рамках девятого тура. Под мокрым снегом, обильно поливающим поле, "Оболонь-2" и "Карпаты" создали минимум моментов и едва не разошлись нулевой ничьей, которая была бы закономерной.

Однако в концовке судьбу поединка решил опыт хозяев. Андрей Корнев навесил со штрафного с правого фланга и Константин Коваленко ударом головой замкнул. Оба являются играющими тренерами дубля киевской "Оболони" и наочно продемонстрировали подопечным как добиваться результата в играх Второй лиги.

"Пивовары" набрали десять очков и сразу же поднялись с десятого места на восьмое, обойдя "Чернигов" ти "Рубикон". "Карпаты" же остались на последнем тринадцатом месте, куда их опустила еще винницкая "Нива" своей субботней победой.

Оболонь-2 - Карпаты Львов 1:0 (0:0)

Голы: Коваленко (72)

Оболонь-2: Фастов (Тюрин 63), Василенко, Потопальский, Коваленко, Покоевой, Дышкант, Ульянченко, Галоян (Грабовский 86), Аракелян (Майданович 80), Рафальский (Рябцев 65), Чидомере (Корнев 46).

Карпаты: Горох, Даниловский, Калинчук, Слива, Береза, Панчишин, Степанчук, Гудзинский, Сущак (Иванюк 78), Стень (Лисовик 54), Раделицкий (Шостак 75).

Предупреждения: Потопальский (70), Тюрин (90+2) - Стень (41), Береза (48)