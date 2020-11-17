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Вторая лига. Карпаты остаются последними, Оболонь-2 сильнее в очном матче

Вторая лига
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Львовский клуб не смог набрать очки в отложенном ранее матче

Вторая лига. Карпаты остаются последними, Оболонь-2 сильнее в очном матче
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Далеко не самый зрелищный матч состоялся во вторник в Буче в рамках девятого тура. Под мокрым снегом, обильно поливающим поле, "Оболонь-2" и "Карпаты" создали минимум моментов и едва не разошлись нулевой ничьей, которая была бы закономерной.

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Однако в концовке судьбу поединка решил опыт хозяев. Андрей Корнев навесил со штрафного с правого фланга и Константин Коваленко ударом головой замкнул. Оба являются играющими тренерами дубля киевской "Оболони" и наочно продемонстрировали подопечным как добиваться результата в играх Второй лиги.

"Пивовары" набрали десять очков и сразу же поднялись с десятого места на восьмое, обойдя "Чернигов" ти "Рубикон". "Карпаты" же остались на последнем тринадцатом месте, куда их опустила еще винницкая "Нива" своей субботней победой.

Оболонь-2 - Карпаты Львов 1:0 (0:0)
Голы: Коваленко (72)
Оболонь-2: Фастов (Тюрин 63), Василенко, Потопальский, Коваленко, Покоевой, Дышкант, Ульянченко, Галоян (Грабовский 86), Аракелян (Майданович 80), Рафальский (Рябцев 65), Чидомере (Корнев 46).
Карпаты: Горох, Даниловский, Калинчук, Слива, Береза, Панчишин, Степанчук, Гудзинский, Сущак (Иванюк 78), Стень (Лисовик 54), Раделицкий (Шостак 75).
Предупреждения: Потопальский (70), Тюрин (90+2) - Стень (41), Береза (48)

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В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) Оболонь-2 (Буча)
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