Вторая лига. Ужгород и Чайка побеждают на выезде в Киевской области

Сегодня состоялись два перенесенных поединка группы А во Второй лиге. "Ужгород" гостил в Счастливом на поле местной "Арсенал Арены", где соперником был "Рубикон".

На 17-й минуте центрфорвард гостей Денис Скотаренко открыл счет, стоит отметить, что наставник "Ужгорода" Владимир Васютик смог выставить всех сильнейших игроков. В центре поля созидали Виктор Ряшко и Адриан Пуканыч, которым по флангам помогали Сергей Мащталир и Юрий Чонка. Цементировал же опорную зону Игорь Вагин.

После перерыва счет долгое время оставался прежним, пока команды не раззабивались, оформив на двоих четыре гола за 16 минут. Правда "Рубикон" свой мяч оформил уже при счете 0:4, после того как Скотаренко и Машталир, в течение двух минут, не организовали по дублю.

"Ужгород" набрал после этой победы 22 очка и обошел "Карпаты" Галич, занимая четвертое место перед второй частью сезона. "Рубикон" с девятью баллами остался одиннадцатым в турнирной таблице группы А.

РУБИКОН - УЖГОРОД 1:4 (0:1)

Голы: Тищенко (78) - Скотаренко (17, 62), Машталир (70, 72)

В Буче, где традиционно принимает своих соперников второй состав киевской "Оболони", гостила "Чайка" из Петропавловской Борщаговки.

Гости не испытывали проблем со стройностью атак в первом тайме, методично вдавливая "Оболонь-2" в свою же штрафную площадку. Забить ж удалось после стандарта, подача с углового закончилась ударом центрального защитника Михаила Цебро головой. Навес исполнил Вячеслав турчанов. За мгновение до гола Ярослав Дышкант вынес мяч с линии пустых ворот, так что можно утверждать, что взятие ворот "пивоваров" назревало.

После перерыва "Чайка" еще раз воплотила в гол свой более высокий класс, результативный удар получился у Андрея Дарды.

Благодаря этой победе команда из Петропавловской Борщаговки набрала 19 очков и вплотную подобралась к "Карпатам" из Галича. Ее место в топ-6 пока что не подвергается сомнению, гандикап перед седьмой строчкой "Буковины" составляет семь очков при игре в запасе у подопечных Маковийчука. "Оболонь-2" с десятью очками в одиннадцати поединках делит с дублем луцкой "Волыни" 8-9 места.

ОБОЛОНЬ-2 - ЧАЙКА 0:2 (0:1)

Голы: Цебро (34), Дарда (77)