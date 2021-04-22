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Балканы - МСК Днепр: смотреть онлайн, видеотрансляция
Перенесенный матч 11-го тура группы Б Второй лиги
Фото - ФК Балканы
За счет серии удачных результатов "Балканы" вернулись в верхнюю половину таблицы. Но могут снова упасть на седьмое место, если дома, в Маяках, проиграют команде Игоря Столовицкого.
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