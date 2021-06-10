У Никополя перед последним матчем сезона осталось 13 игроков. Из них два вратаря

Перед заключительным матчем сезона с "Балканами" наставник "Никополя " Сергей Воробей столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

На прошлой неделе истекли контракты у Никиты Жукова, Сергея Донца, Максима Таряника и Игоря Кошеварова. Все они уже покинули команду.

Сразу четыре футболиста — Никита Фомин, Василий Адаменко, Максим Белоус и Данил Лега — в предыдущем поединке с "Энергией" (2:5) получили красные карточки и также не сыграют против "Балкан".

Таким образом, у "Никополя" перед последним матчем сезона осталось два вратаря и 11 полевых игроков. И это считая играющего тренера Романа Богочарова, который не выходил на поле с осени.

Напомним, что "Никополь" занимает 11-е место в группе Б Второй лиги.