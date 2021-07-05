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ЛНЗ Лебедин подписал первого новичка в межсезонье
Новый сезон клуб начнет во Второй лиге
Фото: ЛНЗ Лебедин
"ЛНЗ-Лебедин" объявил о подписании первого новичка в летнее межсезонье.
Им стал нападающий Ярослав Галенко.
Последним клубом 30-летнего форварда было "Полесье", за которое он выступал с лета 2019 года. В составе житомирского клуба Галенко провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.
Напомним, что в новом сезоне черкасский клуб выступит в группе "А" Второй лиги. До этого команда выступала лишь на аматорском уровне.
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