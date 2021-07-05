ЛНЗ Лебедин подписал первого новичка в межсезонье

"ЛНЗ-Лебедин" объявил о подписании первого новичка в летнее межсезонье.

Им стал нападающий Ярослав Галенко.

Последним клубом 30-летнего форварда было "Полесье", за которое он выступал с лета 2019 года. В составе житомирского клуба Галенко провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что в новом сезоне черкасский клуб выступит в группе "А" Второй лиги. До этого команда выступала лишь на аматорском уровне.

Читайте такжеЛНЗ Лебедин стал чемпион Украины среди аматоров сезона 2020/21