Николаев прекратил сотрудничество с тренерами дубля

"Николаев-2" прекратил сотрудничество со старшим тренером Анатолием Диденком, который возглавлял команду с февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также команду покинул и тренер вратарей Роман Чумак.

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что в минувшем сезоне "Николаев-2" финишировал последним в группе Б Второй лиги.