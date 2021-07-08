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Николаев прекратил сотрудничество с тренерами дубля

Вторая лига
(1 голосов)

По обоюдному согласию сторон

Николаев прекратил сотрудничество с тренерами дубля

Фото: МФК Николаев

Новина українською

"Николаев-2" прекратил сотрудничество со старшим тренером Анатолием Диденком, который возглавлял команду с февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также команду покинул и тренер вратарей Роман Чумак.

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что в минувшем сезоне "Николаев-2" финишировал последним в группе Б Второй лиги.

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В статье: Анатолий Диденко Роман Чумак МФК Николаев-2
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Источник:
МФК Николаев

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.07.2021 в 10:32
вас спасёт только Ротань
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