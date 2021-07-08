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Николаев прекратил сотрудничество с тренерами дубля
По обоюдному согласию сторон
Фото: МФК Николаев
"Николаев-2" прекратил сотрудничество со старшим тренером Анатолием Диденком, который возглавлял команду с февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Также команду покинул и тренер вратарей Роман Чумак.
Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что в минувшем сезоне "Николаев-2" финишировал последним в группе Б Второй лиги.
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Источник:МФК Николаев
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.07.2021 в 10:32
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