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Кривбасс утвердил тренерский штаб команды
С прицелом на выход в УПЛ
fckryvbas.com
20 июля "
В это межсезонье "Кривбасс" пополнил свои ряды уже 10 летними новичками, среди которых есть и легионеры из Бразилии и Боснии и Герцеговины. Однако на этом селекционная работа еще не завершена. В ближайшие дни криворожцы планируют усилить, прежде всего, атакующую линию.
А вот тренерский штаб "Кривбасса" уже полностью укомплектован. Рулевому Геннадию Приходько будут помогать Александр Семеренко, Николай Кашевский, Тарас Гребенюк и Владимир Кныш, который в минувшем сезоне был директором "ВПК-Агро".
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