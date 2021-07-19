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Кривбасс утвердил тренерский штаб команды

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

С прицелом на выход в УПЛ

Кривбасс утвердил тренерский штаб команды

fckryvbas.com

Новина українською

20 июля "Кривбасс" начнет непосредственную подготовку к стартовому матчу в Первой лиге - с "Олимпиком".

В это межсезонье "Кривбасс" пополнил свои ряды уже 10 летними новичками, среди которых есть и легионеры из Бразилии и Боснии и Герцеговины. Однако на этом селекционная работа еще не завершена. В ближайшие дни криворожцы планируют усилить, прежде всего, атакующую линию.

А вот тренерский штаб "Кривбасса" уже полностью укомплектован. Рулевому Геннадию Приходько будут помогать Александр Семеренко, Николай Кашевский, Тарас Гребенюк и Владимир Кныш, который в минувшем сезоне был директором "ВПК-Агро".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (12)
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oda1979 (Запорожье)
19.07.2021 в 22:23
Времена киевских ДК и Шахтера усе.. будущее за Кривбассом и Металлистом
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
19.07.2021 в 22:03
Металл - Кривбасс 3:0 (1:0) Голы: Жо (29), Фомин (75 пен), Рязанцев (90)Металл: Каневцев, Люлька, Мизюк, Федорив, Танчик, Ралюченко, Балули, Подлепенец, Демченко, Жо, Фомин.Кривбасс: Лепка, Малиновский, Заименко, Фатеев, Коцюмака, Рябов, Яровой, Пятов, Квасов, Горват, Ременюк.Предупреждения: Заименко (44)
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
19.07.2021 в 22:01
Ненасытный Кривбасс... Трижды вдули, а им мало.....
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0
0
Симон Андре (Кривой Рог)
19.07.2021 в 21:47
Металлист Кривбасс Полесье Волынь все хотят .Интрига в1 лиге круче чем в пример- лиге.
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+1
0
Симон Андре (Кривой Рог)
19.07.2021 в 21:45
Харьков хочет Металлист Кривой Рог хочет Кривбасс Полесье и Волынь тоже хотят посмотрим кто лучше тот и выйдет .Интрига в 1лиге круче чем в пример- лиге.
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0
0
Симон Андре (Кривой Рог)
19.07.2021 в 21:42
Харьков ждёт Миталлист Кривой Рог КРИВБАСС Полесье и Волынь тоже хотят .
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
19.07.2021 в 22:00
Харьков никого не ждет ! А Кривбасс оттрахал на днях 3-0.... Так , что купите методички "Футбол на селе" и изучайте....
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0
0
ytcnjh (vtk)
19.07.2021 в 21:30
Металист и Кривбасс главные кандидаты на выход в пример-лигу.
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
19.07.2021 в 21:58
Кривбассу рано ! Хотелки Зеленых Популистов....
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0
0
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 20:53
Молодцы!Удачи и ждем вместе с Метталом в УПЛ
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
19.07.2021 в 21:00
Ждем Металлист ! Кривбассу -- закрепится (не вылететь) в Первой Лиге...
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0
-3
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 21:06
Команда с Харькова Металл!Кривбасс тоже будет в УПЛ вместо Ингульца,Миная,Черноморец,Мариуполь.
+1
-2


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