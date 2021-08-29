Неожиданное поражение Полтавы и красивый гол Перемогы, троща в Виннице. Вторая лига

В субботу, 28 августа, состоялись четыре поединка во Второй лиге - в пределах 6 тура. Остальные матчи были сыграны накануне в пятницу.

"Металлург" и "Николаев" получили прогнозируемые победы как лидеры группы Б. Правда, корабелам пришлось отыгрываться после пропущенного красивого гола.

"Энергия" из Новой Каховки и "Полтава" выдали матч с достойными голами, наиболее результативный сего дня.

А в группе А винницкая "Нива" оторвалась от недавнего соседа в турнирке - киевского "Рубикона".

Реал Фарма (Одесса) - Металлург (Запорожье) 0:3

Голы: Егор Шалфеев (63), Алексей Сидоров (70, 90+4, пенальти)

Полтава - Энергия (Новая Каховка) 2:3

Голы: Андрей Савенков (28), Антон Яременко (67) - Павел Бесараб (40), Владислав Бородай (49), Вадим Россохатий (82, пенальти)

Перемога (Днепр) - Николаев 1:2

Голы: Богдан Литвяк (13) - Даниил Фальковский (16, 23)

Нива (Винница) - Рубикон (Киев) 4:0

Голы: Дмитрий Петрик (24, 40), Артур Загорулько (62), Виктор Георгиев (90+1)