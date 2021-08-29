Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неожиданное поражение Полтавы и красивый гол Перемогы, троща в Виннице. Вторая лига
В субботу, 28 августа, состоялись четыре поединка во Второй лиге - в пределах 6 тура. Остальные матчи были сыграны накануне в пятницу.
"Металлург" и "Николаев" получили прогнозируемые победы как лидеры группы Б. Правда, корабелам пришлось отыгрываться после пропущенного красивого гола.
"Энергия" из Новой Каховки и "Полтава" выдали матч с достойными голами, наиболее результативный сего дня.
А в группе А винницкая "Нива" оторвалась от недавнего соседа в турнирке - киевского "Рубикона".
Реал Фарма (Одесса) - Металлург (Запорожье) 0:3
Голы: Егор Шалфеев (63), Алексей Сидоров (70, 90+4, пенальти)
Полтава - Энергия (Новая Каховка) 2:3
Голы: Андрей Савенков (28), Антон Яременко (67) - Павел Бесараб (40), Владислав Бородай (49), Вадим Россохатий (82, пенальти)
Перемога (Днепр) - Николаев 1:2
Голы: Богдан Литвяк (13) - Даниил Фальковский (16, 23)
Нива (Винница) - Рубикон (Киев) 4:0
Голы: Дмитрий Петрик (24, 40), Артур Загорулько (62), Виктор Георгиев (90+1)
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