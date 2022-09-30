56 лет, 8 месяцев и 4 дня. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине

Президент одесской " Реал Фармы " Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.

Новое достижение функционер установил в поединке 5-го тура Второй лиги против "Рубикона" (7:0).

Лиховидов вышел на замену на 72-й минуте, и таким образом, сыграл в возрасте 56 лет, 8 месяцев и 4 дней.

Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В прошлом сезоне играющий президент "Реал Фармы" выходил на поле в марте прошлого года.