Вторая лига
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56 лет, 8 месяцев и 4 дня. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине
Вышел на замену при счете 6:0
Президент одесской "
Новое достижение функционер установил в поединке 5-го тура Второй лиги против "Рубикона" (7:0).
Лиховидов вышел на замену на 72-й минуте, и таким образом, сыграл в возрасте 56 лет, 8 месяцев и 4 дней.
Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В прошлом сезоне играющий президент "Реал Фармы" выходил на поле в марте прошлого года.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2022 в 18:41
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