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56 лет, 8 месяцев и 4 дня. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине

Вторая лига
(1 голосов)

Вышел на замену при счете 6:0

56 лет, 8 месяцев и 4 дня. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине

Новина українською

Президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.

Новое достижение функционер установил в поединке 5-го тура Второй лиги против "Рубикона" (7:0).

Лиховидов вышел на замену на 72-й минуте, и таким образом, сыграл в возрасте 56 лет, 8 месяцев и 4 дней.

Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В прошлом сезоне играющий президент "Реал Фармы" выходил на поле в марте прошлого года.

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В статье: Николай Лиховидов Реал Фарма (Одесса)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2022 в 18:41
ещё один нарцисс
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