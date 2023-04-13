Вторая лига. Реал Фарма будет принимать винницкую Ниву, Васт встретится с лидером

В эту пятницу стартует двенадцатый тур во Второй лиге. Отметим, что на этот раз пропускает тур "Хуст", который должен был сыграть с "Рубиконом".

"Кремень-2" - "Звягель"

14.04.2023. 12:30. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Для хозяев это будет дебют в весенней части сезона. Сложно сейчас оценить готовность команды под руководством нового тренера Ярослава Здырко. У "Кремня-2" в период межсезонья была возможность сыграть ряд спаррингов, к тому же молодежь участвовала в Зимнем кубке ПФЛ. Подопечным Здирка желательно уже с первого матча набирать зачетные пункты, ведь в их активе всего четыре очка. Однако зацепиться за положительный результат против коллектива из Новоград-Волынского будет непросто. "Звягель" по игре не оставил шансов запорожскому "Васту" - 2:0. Стоит отметить дебютанта команды Юрия Бамболю, который был активным на протяжении всего матча и отличился дебютным голом. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" продолжается восемь игр. Смогут ли хозяева исправить эту статистику?

"Реал Фарма" - "Нива" Винница

15.04.2023. 12:30. "Иван". г.Одесса

От одесситов под руководством Пархоменко все ожидали более качественного футбола в противостоянии с бузовской "Нивой". 0:4 – это не тот результат, на который все рассчитывали. В стартовом составе "Реал Фармы" вышел только один новичок – Константин Пархоменко. Футболисты одесской команды так и не смогли навязать свою игру сопернику. Для "Реал Фармы" это было третье разгромное поражение в чемпионате. Винницкий коллектив на прошлой неделе в противостоянии с "Чайкой" запомнился качественной игрой в атаке. Однако отсутствие концентрации на заключительных минутах не позволило подопечным Остапенко выиграть (3:3). Учитывая текущую форму команд фаворитами можно считать гостей, но не стоит также недооценивать одесситов, которые захотят реабилитироваться.

"Чайка" - "Металлург-2"

15.04.2023. 14:30. НТВ. "Колос".с. Софиевская Борщаговка

"Чайка" под руководством Сергея Сизихина стартовала с волевой ничьей против "Нивы" - 3:3. За игрой к команде много вопросов, но за характер их стоит отметить. Состав "Чайки" обошелся практически без весенних новичков - только опорник Тищенко из "Васта" вышел с первых минут, тогда как Кулакевич, Смитюх и бразилец Вендел из "Металлиста 1925" начинали игру на скамейке запасных. Ничья на последних секундах позволила петропавловскому коллективу закрепиться на третьем месте и максимально приблизиться к "Реал Фарме". Что касается "Металлурга-2", то от подопечных Тропина все ждали более качественного футбола. Запорожцы заслуженно уступили "Хусту". Если бы ни голкипер Николаенко, то результат матча мог быть разгромным. Рассчитывать на зачетные пункты против одного из лидеров чемпионата будет непросто, но осенью гости доказали, что они могут удивлять.

"Васт" - "Нива" Бузова

16.04.2023. 14:00. "Арсенал-Арена". с.Счастливое

Лидер чемпионата бузовская "Нива" в первом матче весенней части сезона подтвердила свой статус. Подопечные Карпенко играли солидно, мяч в центре поля надолго не задерживался. Сложно даже представить, что может помешать "Ниве" выиграть чемпионат. В противостоянии с "Реал Фармой" особенно выделялся Богдан Семенец, который сам забил и еще ассистировал Сомову. Николаевский коллектив не смог составить достойную конкуренцию "Звягелю". Отсутствие опытного Берка существенно повлияло на игру команды в атаке. Однако, стоит Игорю Ермакову думать над тем, как вывести "Васт" на новый уровень с нынешним составом.