Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня двумя матчами стартует четырнадцатый тур во Второй лиге. Наиболее ожидаемое противостояние пройдет в Звягеле, где ФК "Звягель" будет принимать винницкую "Ниву". В случае победы гости смогут приблизиться ко второй команде на расстояние одного зачетного пункта. В еще одной игре субботы "Чайка" будет принимать "Хуст".

VBET UA Вторая лига. 14-й тур

"Звягель" - "Нива" Винница. 12:30.

VBET UA Вторая лига. 14-й тур

"Чайка - "Хуст". 15:00.