  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Интригующее противостояние в Звягеле

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами стартует четырнадцатый тур во Второй лиге. Наиболее ожидаемое противостояние пройдет в Звягеле, где ФК "Звягель" будет принимать винницкую "Ниву". В случае победы гости смогут приблизиться ко второй команде на расстояние одного зачетного пункта. В еще одной игре субботы "Чайка" будет принимать "Хуст".

VBET UA Вторая лига. 14-й тур

"Звягель" - "Нива" Винница. 12:30.

VBET UA Вторая лига. 14-й тур

"Чайка - "Хуст". 15:00.

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Винницкая Нива будет принимать Звягель, испытание для Кремня-2
yellow-arrow
Самый возрастной профессиональный игрок в мире поставил в Португалии очередной рекорд
yellow-arrow
Вторая лига. Нива с голом играющего президента обыгрывает Васт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Звягель (Новоград-Волынский) ФК Хуст
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде