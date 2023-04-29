Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Интригующее противостояние в Звягеле
Фото: ФК Звягель
Сегодня двумя матчами стартует четырнадцатый тур во Второй лиге. Наиболее ожидаемое противостояние пройдет в Звягеле, где ФК "Звягель" будет принимать винницкую "Ниву". В случае победы гости смогут приблизиться ко второй команде на расстояние одного зачетного пункта. В еще одной игре субботы "Чайка" будет принимать "Хуст".
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"Звягель" - "Нива" Винница. 12:30.
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"Чайка - "Хуст". 15:00.
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